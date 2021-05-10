Euro
10.04
Dolar
8.26
BIST 100
1,441.33
Altın
1,838.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor
logo
Dünya

İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı

İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadığını duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Hamdi Yıldız   | 10.05.2021
İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı

Kudüs

İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, insan geçişlerin yapıldığı kapının ikinci bir emre kadar, insani ve istisnai durumlar dışında tüm geçişlere kapalı tutulacağı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya hükümeti günlük 1 milyon Kovid-19 aşı vurmayı planlıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı
İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi

Benzer haberler

İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı

İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı

Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti

Filistin Kurtuluş Örgütü Kudüs'teki gerginliğin artmasından dolayı İsrail'i uyardı

Filistin Kurtuluş Örgütü Kudüs'teki gerginliğin artmasından dolayı İsrail'i uyardı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e işgali altındaki Filistin'de yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e işgali altındaki Filistin'de yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısı

İsrail topçuları Gazze'de Hamas mevkilerini bombaladı

İsrail topçuları Gazze'de Hamas mevkilerini bombaladı