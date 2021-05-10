İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye saldırarak darbetti, AA foto muhabiri Mustafa el-Haruf'u da plastik mermiyle yaraladı.
Kudüs
İsrail polisinin saldırısında Ebu Rumeyle'nin kıyafetleri yırtılırken, plastik mermiyle göğsünden vurulan Haruf'a hastanede ilk müdahale yapıldı.
Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.
İsrail polisinin müdahalesinde şu ana kadar 215 Filistinli yaralandı.
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