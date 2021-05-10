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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 673 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 673 bini geçti.

Gökhan Kavak   | 10.05.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 673 bini aştı

İstanbul

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 124 bin 715'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 673 bin 469 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 206 bin 759'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

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