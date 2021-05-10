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Dünya

Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti

Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi yakınlarına gelen yüzlerce Yahudi yerleşimci, çevreden yapılan çağrıların ardından Filistinli gençlerin gelmesiyle, bölgeden uzaklaştı.

Mustafa Deveci   | 10.05.2021
Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

Bölgedeki AA muhabirinden edinilen bilgilere göre, Kudüs'ün İseviye Mahallesi'ndeki bir cami hoparlörlerinden, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gitmeleri yönünde çağrılar yapıldı.

Camiden yapılan çağrıların üzerine Kudüs'ün birçok noktasından Filistinliler, yürüyerek, koşarak ya da araçlarıyla mahalleye akın etti.

Bunun üzerine sabahın erken saatlerinde bölgeye gelmiş olan Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nden uzaklaşmak zorunda kaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaraladı.

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