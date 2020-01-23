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Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "BM'nin İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunu destekliyoruz." dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "BM'nin İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunu destekliyoruz." dedi.

İngiltere, Filistin ve İsrail liderlerinden sözde barış planını dikkatlice incelemelerini istedi

İngiltere, Filistin ve İsrail liderlerinden sözde barış planını dikkatlice incelemelerini istedi

İngiltere, Filistin ve İsrail liderlerinden sözde barış planını dikkatlice incelemelerini istedi
Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD'nin sözde barış planını protesto etti
Rusya'dan ABD'nin sözde planı için 'kararı çatışan taraflar alacak' vurgusu

Rusya'dan ABD'nin sözde planı için 'kararı çatışan taraflar alacak' vurgusu
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Trump'a Kudüs tepkisi

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Trump'a Kudüs tepkisi
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı

Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs Filistin Devletinin ebedi başkentidir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs Filistin Devletinin ebedi başkentidir
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek
28.01.2020

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi el-Uteybe, Trump'ın açıkladığı sözde Filistin-İsrail "barış planına" destek açıklamasında bulundu.

BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki
28.01.2020

BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki

Birleşmiş Milletler, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirdi.

İran'dan bölge ülkelerine 'Trump'ın planına karşı birleşelim' çağrısı
28.01.2020

İran'dan bölge ülkelerine 'Trump'ın planına karşı birleşelim' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ilişkin, "Umarım 'bu tehdit' tüm Müslümanlar için bir uyandırma çağrısı olur. Filistinliler için birleşelim." dedi.

Hamas Trump'ın sözde barış planına karşı çıkacak
28.01.2020

Hamas Trump'ın sözde barış planına karşı çıkacak

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

Fetih Hareketi: Sözde barış planını başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız
28.01.2020

Fetih Hareketi: Sözde barış planını başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız

Fetih Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının Filistin davasını tasfiye etme projesi olduğunu, bu planı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.

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