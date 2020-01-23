28.01.2020

İran'dan bölge ülkelerine 'Trump'ın planına karşı birleşelim' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ilişkin, "Umarım 'bu tehdit' tüm Müslümanlar için bir uyandırma çağrısı olur. Filistinliler için birleşelim." dedi.