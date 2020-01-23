Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "BM'nin İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunu destekliyoruz." dedi.
İngiltere, Filistin ve İsrail liderlerinden sözde barış planını dikkatlice incelemelerini istediİngiltere, Filistin ve İsrail liderlerinden sözde barış planını dikkatlice incelemelerini istedi
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi el-Uteybe, Trump'ın açıkladığı sözde Filistin-İsrail "barış planına" destek açıklamasında bulundu.
BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki
Birleşmiş Milletler, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirdi.
İran'dan bölge ülkelerine 'Trump'ın planına karşı birleşelim' çağrısı
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ilişkin, "Umarım 'bu tehdit' tüm Müslümanlar için bir uyandırma çağrısı olur. Filistinliler için birleşelim." dedi.
Hamas Trump'ın sözde barış planına karşı çıkacak
Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.
Fetih Hareketi: Sözde barış planını başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız
Fetih Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının Filistin davasını tasfiye etme projesi olduğunu, bu planı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.