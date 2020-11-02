Euro
9.84
Dolar
8.44
BIST 100
1,140.24
Altın
1,890.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elif'in kurtarılma anına ait yeni görüntü
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Filistin Başbakanı, Balfour Deklarasyonu'nun 103. yılında İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı yaptı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in kuruluşuna giden süreci hızlandıran Balfour Deklarasyonu'nun yıl dönümünde İngiltere'yi bağımsız Filistin devletini tanımaya davet etti.

Mustafa Deveci,Mehmet Nuri Uçar   | 02.11.2020
Filistin Başbakanı, Balfour Deklarasyonu'nun 103. yılında İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı yaptı Fotoğraf: Issam Rimawi - Anadolu Ajansı

Kudüs

Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen haftalık kabine toplantısında, Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına giden sürecin en önemli kilometre taşı olarak gösterilen Balfour Deklarasyonu’nun 103. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

İngiltere'ye 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma çağrısı yapan Iştiyye, bu adımın Balfour Deklarasyonu nedeniyle Filistin halkının ödediği bedellere bir tazminat olarak atılması gerektiğini dile getirdi.

Filistin'de işgalin yolunu açan Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, 2 Kasım 1917'de siyonizmin ünlü hamisi Lord Rothchild'e gönderdiği mektupta İsrail'in kurulmasına İngiltere'nin vereceği desteği açıkça ifade etmişti.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasının önünü açan en önemli gelişmelerden biri olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı
İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu edildi
Dünya genelinde en az 442 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
'Kovid-19 savaşçıları' yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

Filistin'de işgalin yolunu açan Balfour Deklarasyonu 103 yaşında

Filistin'de işgalin yolunu açan Balfour Deklarasyonu 103 yaşında

Filistin Başbakanı, Balfour Deklarasyonu'nun 103. yılında İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı yaptı

Balfour Deklarasyonu’nun 103. yılında Filistinlilerin gözü ABD seçimlerine çevrilmiş durumda

Trump'ın İsrail'e verdiği desteğe rağmen Amerikan Yahudileri Biden'ın yanında

Trump'ın İsrail'e verdiği desteğe rağmen Amerikan Yahudileri Biden'ın yanında
İsrail'de geliştirilen Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlandı

İsrail'de geliştirilen Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlandı
Sada Social: Twitter, çok sayıda Filistinlinin hesabını kapattı

Sada Social: Twitter, çok sayıda Filistinlinin hesabını kapattı