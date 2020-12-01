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Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Katar: Filistin'in başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma hakkını desteklediğimizi yineliyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin'i destekleyen tutumunun değişmediğini belirtti.

Serdar Bıtmez,Said İbicioğlu   | 01.12.2020
Katar: Filistin'in başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma hakkını desteklediğimizi yineliyoruz

Doha

Bin Abdurrahman, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Katar devleti olarak Filistin meselesindeki sağlam duruşumuzu sürdürdüğümüzü ve kardeş Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediğimizi yineliyoruz."

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda, Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

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