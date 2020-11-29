Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu olan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Esenboğa Havalimanı’na geldi
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Filistin halkına yakın olduğunu söyleyenlerin bundan vazgeçtiğini, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'i işgal edenlerle normalleşme anlaşmaları yaparak işgalcilere boyun eğdiğini belirtti.

Yassine Aydi,Hacer Başer   | 29.11.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistin davasının karanlık günlerden ve zor koşullardan geçtiğini belirterek, Filistinlilere "birlik olmaları" çağrısında bulundu.

Karadaği, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkına yakın olduğunu söyleyenlerin Filistinlilerden vazgeçtiğini, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'i işgal edenlerle normalleşme anlaşmaları yaparak işgalcilere boyun eğdiğini belirtti.

Bu anlaşmaların ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştiğini kaydeden Karadaği, "Gerçek şu ki Filistin davası en karanlık günlerden ve zor koşullardan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Karadaği ayrıca Filistinlilere "birlik olma, anlaşmazlıkları bitirme ve İsrail işgali ile mücadele için stratejik plan yapma" çağrısında bulundu.

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü

Birleşmiş Milletler (BM), 73 yıl önce 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin'in Yahudi ve Arap olmak üzere ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı 2 kararla da aynı günün "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

BM, dayanışma günü kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayınlama, toplantılar düzenleme ve film gösterimleri yapma gibi etkinlikler gerçekleştirmesini istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 272 bin 269'a çıktı
Mizan İnsan Hakları Merkezi: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle insani felaket yaşanabilir
Ankara'da okul öncesi eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil yarışı için buluştukları öne sürülen 63 kişiye 198 bin lira ceza

Benzer haberler

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor