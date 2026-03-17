İspanyol aktör ve aktrisler "Savaşa hayır" ve "Özgür Filistin" mesajlarında birleşti

İspanya'da sinema, tiyatro ve televizyon sektöründeki sanatçıların örgütü olan Union de Actores y Actrices'in 34'üncüsü düzenlenen ödül töreninde "Savaşa hayır" ve "Özgür Filistin" mesajları öne çıktı.

Şenhan Bolelli  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Madrid

Madrid'de Union de Actores y Actrices'in dün akşam düzenlenen gala gecesinde ödüle layık görülen İspanyol kadın ve erkek sanatçılar, konuşmalarında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan Orta Doğu'daki duruma karşı "Savaşa hayır" dedi.

Sinema, tiyatro ve televizyon sektörlerinde 25 ödül için yarışan 66 adayın kıyafetlerinde "Filistin için Sanatçılar" ve "Savaşa Hayır" sloganlarını taşıyan rozetler sıkça görüldü.

ABD'de Oscar töreninde sadece İspanyol aktör Javier Bardem'in "Özgür Filistin" için sesini yükseltmesinin "utanç verici" olduğu vurgulayan İspanyol sanatçılar, ABD sokaklarındaki insan hakları ihlallerini de eleştirdi.

Union de Actores y Actrices'in Genel Sekreteri Silvia de Pe, galanın açılışında yaptığı konuşmada, "dünyada mutlak belirsizliğin olduğu bir dönem yaşandığını" vurgulayarak "İran ve Ukrayna'daki savaşları, Filistin'deki soykırımı, Amerika Birleşik Devletleri sokaklarındaki insan hakları ihlallerini, Afganistan'daki kadınların durumunu ve İspanya'daki konut krizini" örnek gösterdi.

Pe, "Bütün bunlar olurken sansür, otosansür ve toplum olarak her alanda geriye gidiyoruz, bunun üzerimizdeki gölgesi her yeni seçimde daha da belirginleşiyor. Bu durum karşısında, mesleğimizin özel bir sosyal sorumluluğu var." diye konuştu.

