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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik son saldırılarına ilişkin Sakarya’da Orhan Camii önünde açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 10.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir

Ankara

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem."

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