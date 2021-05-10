Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem."
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İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 10, 2021
Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir!
Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur.
Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz!