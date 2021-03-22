Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu
Kısa sürede şiddetini artıran yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ankara
Ankara'da öğleden sonra yağan sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi.
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Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.
Bazı noktalarda ise ağaçların dalları kırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 1563 personelle su baskınlarına yönelik çalışmalara kısa sürede başladı.
Çankaya'daki Kuğulu alt geçidinde yağış nedeniyle oluşan su birikintisine belediye ekiplerince müdahale edilirken Atatürk Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.