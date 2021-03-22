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Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu

Kısa sürede şiddetini artıran yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sertaç Bulur,Aykut Karadağ   | 22.03.2021
Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Ankara

Ankara'da öğleden sonra yağan sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı noktalarda ise ağaçların dalları kırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 1563 personelle su baskınlarına yönelik çalışmalara kısa sürede başladı.

Çankaya'daki Kuğulu alt geçidinde yağış nedeniyle oluşan su birikintisine belediye ekiplerince müdahale edilirken Atatürk Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

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