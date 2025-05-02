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Tuzla'da park halindeyken freni boşalan kamyonun araçlara çarpma anı kamerada

Tuzla'da el freni boşalan kamyonun park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adem Koç  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Tuzla'da park halindeyken freni boşalan kamyonun araçlara çarpma anı kamerada

İstanbul

Aydıntepe Mahallesi Billur Sokak'ta park edilen kamyon, bir süre sonra el freninin boşalması sonucu hareket etti.

Kamyon, aynı sokakta park halinde olan araçlara çarparak durabildi.

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Araçlarda hasara yol açan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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