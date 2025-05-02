Tuzla'da park halindeyken freni boşalan kamyonun araçlara çarpma anı kamerada
Tuzla'da el freni boşalan kamyonun park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Aydıntepe Mahallesi Billur Sokak'ta park edilen kamyon, bir süre sonra el freninin boşalması sonucu hareket etti.
Kamyon, aynı sokakta park halinde olan araçlara çarparak durabildi.
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Araçlarda hasara yol açan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.