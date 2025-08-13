Dolar
Gündem

AJet uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımını yasakladı.

Kenan Irtak  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
AJet uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı

İstanbul

Şirketten yapılan açıklama göre, SHGM'nin tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar alındı.

Yeni karar kapsamında 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak.

Hava yolu şirketinden 100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için izin alınacak. 160 watt/saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek.

İstanbul-Seul seferini 29 Temmuz'da yapan Asiana Havayollarına ait uçak, Kazakistan hava sahasındayken bir yolcunun "powerbank"ini koltuk arasına düşürmesi ve cihazın buradan çıkarılamaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür cihazların taşıdığı risklere değinerek, SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

