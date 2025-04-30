Dolar
38.49
Euro
43.83
Altın
3,301.70
ETH/USDT
1,778.60
BTC/USDT
94,136.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Ali Ballı, Sabri Kesen  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Muğla'da sağanak etkili oluyor Fotoğraf:Sabri Kesen/AA

Muğla

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler bazı noktalarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bodrum ilçesindeki derelerin debisi yükseldi, Gümbet Mahallesi'ndeki bazı derelerde taşmalar oldu. Bodrum Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde tıkanan mazgallara müdahale etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dere yatağında park halindeki bazı araçlar arızalanırken, dereye giden yollar emniyet şeridiyle kapatıldı. Denizin rengi ise yağmur suları nedeniyle kahverengiye döndü.

İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Marmaris'te bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu

Marmaris ilçesinde de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçe merkezindeki mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan turistler ve ilçe yaşayanları yazlık kıyafetlerle yağmur altında yürümek zorunda kaldı. Bazıları da iş yerlerinin saçaklarına sığındı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

Öte yandan meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bir saat içinde metrekareye 31,5 kilogram yağış düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında barış çabalarına destek vermeye devam edecek
İstanbul Havalimanı, günlük 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı
Kameraları kapatılan otelin eski müdürünün savcılık ifadesine ulaşıldı
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Benzer haberler

Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla'da sağanak etkili oluyor

Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. etabın startı verildi

Bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu

Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu
KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı

KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet