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Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Muhammet Mutaf   | 01.07.2020
Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölgedeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da öğle saatlerinden gece saatlerine kadar sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta şiddette, yağış anında ise kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Erzurum'da 12, Ağrı'da 13, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 29, Iğdır'da 27 ve Ağrı, Erzurum, Ardahan ile Kars'ta 22 derece olması öngörülüyor.

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