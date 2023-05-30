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Kırıkkale kent merkezinde sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Muhammet Fatih Gökmen  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Kırıkkale kent merkezinde sağanak etkili oldu Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Kent merkezinde ikindi vakti etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.

Yağış nedeniyle özellikle Millet Bulvarı'nda oluşan su birikintisi dolayısıyla araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

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