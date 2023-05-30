Kırıkkale kent merkezinde sağanak etkili oldu
Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kırıkkale
Kent merkezinde ikindi vakti etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar zor anlar yaşadı.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.
Yağış nedeniyle özellikle Millet Bulvarı'nda oluşan su birikintisi dolayısıyla araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.