Dolar
38.45
Euro
43.83
Altın
3,318.01
ETH/USDT
1,829.30
BTC/USDT
95,382.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde ise sağanak etkili oldu.

Günay Nuh, Yusuf Ayas  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu Fotoğraf:Yusuf Ayas/AA

Ardahan

Çıldır ilçesinde havanın soğumasıyla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağışla beyaza bürünen Ardahan-Çıldır kara yolunda ekipler kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Akşar Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Bazı vatandaşlar iş yerlerini su baskınından korumak için çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 şüpheliye tutuklama talebi
Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu
Aydın'da kestane gal arısıyla biyolojik mücadeleye başlandı
Tutuklu menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Bakan Kurum: İstanbul'da 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik

Benzer haberler

Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu

Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu

Tarım Kredi Yem AŞ 14. yem fabrikasını Erzurum'a kuracak

Erzurum'da çocuklar teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturdu

Ağrı'nın ovalarında bahar, dağlarında ise kış hüküm sürüyor

Ağrı'nın ovalarında bahar, dağlarında ise kış hüküm sürüyor
Türkiye Curling Federasyonun hedefi 2026 Kış Olimpiyat Oyunları

Türkiye Curling Federasyonun hedefi 2026 Kış Olimpiyat Oyunları
İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet