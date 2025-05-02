Erzurum ve çevreleri için "sarı kod"lu kuvvetli sağanak uyarısı
Erzurum ve çevresinde beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı" kod"lu uyarı yapıldı.
Erzurum
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, bölgede (sorumluluk alanlarındaki Erzurum ile Erzincan, Ardahan ve Bayburt'ta) yerel kuvvetli sağanak ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörüldüğünden "sarı" kod" uyarısında bulunuldu.
Yağış anında ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
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