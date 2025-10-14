Dolar
Yaşam

Erzurum'a ekim ayı ortasında yağan kar turizmcileri umutlandırdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne ekim ayı ortasında yağan kar, sezonun erken açılması yönünde turizmcileri umutlandırdı.

Tevhid Furkan Nehri  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Erzurum'a ekim ayı ortasında yağan kar turizmcileri umutlandırdı Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken, teknik altyapısı, uluslararası standartlarda uzun pistleri, lüks otelleri ve kar kalitesiyle adından söz ettiriyor.

Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen ve her yıl binlerce turist ağırlayan Palandöken'de sezon için hemen hemen tüm hazırlıklar tamamlandı.

Şehir merkezine mevsimin ilk karının ekim ayı ortasında düşmesi, tamamen beyaza bürünen Palandöken'deki turizmcileri heyecanlandırdı.

Turizmciler sezonun erken başlayabileceği beklentisinde

Kar kalınlığının zirvede 20 santimetrenin üzerine çıktığı Palandöken Kayak Merkezi’nde, aralık ayında açılması planlanan sezonun daha erken başlayabileceği beklentisi turizmcileri sevindirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, kent merkezindeki kar kalıcı olmasa da zirvelerde erken yağan karın turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar örtüsünün arttığını belirten Şenol, bunun turizmciler için sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Erken yağan karın sezonun erken açılmasına vesile olduğunu belirten Şenol, şöyle konuştu:

"Bu yıl uzmanların öngörüsü neticesinde kışın erken geleceği ve yağışın çok olacağı söyleniyordu ve uzmanların dediği oldu. Erken gelen kar, biz turizmciler için çok sevindirici bir durum oldu. Özellikle Palandöken birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu yıl bir artımız, karın erken gelmesi sezonun daha da erken açılmasını sağlayacak gibi. Palandöken kayak tesisleri olarak Erzurum'u tercih eden kayakseverleri hiçbir zaman yanıltmadı. Bu yıl da öngörümüz kayak sezonunun ciddi manada erken başlaması. Ağustos ayı itibarıyla da rezervasyonlarımız başlamıştı. Erken yağan karın da etkisi oluyor. Kar yağışı sonrası otel yöneticileriyle görüşmemiz neticesinde telefon trafiklerinde ciddi bir yoğunluk olduğunu söylüyorlar."

Bu sezon daha çok yabancı misafir bekleniyor

Kış sezonunun bölgedeki turizmciler için çok önemli olduğunun altını çizen Şenol, erken yağışın otelcilerin yanı sıra seyahat acenteleri, taşımacılık firmaları ve kentteki restoranlarda dahi memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Şenol, "Bu yıl kış sezonunda yabancı misafirleri daha çok bekliyoruz. Özellikle Rusya'dan ve İran'dan beklentimiz var. Bunun yanı sıra bu yıl bir avantajımız daha oldu. Şehrimizde gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantıları vesilesi ile Türk cumhuriyetlerinden buraya acenteler misafirlerini getirmek istiyor." dedi.

