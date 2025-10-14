Dolar
Mersin Uluslararası Limanı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi Gazzeye doğru hareket ediyor
logo
Ekonomi

Erzurum'da 11 yılda devletin kırsaldaki desteğiyle 80 kadın işletmeci oldu

Erzurum'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 2013-2024 döneminde tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 500 milyon lirayı aşan hibe desteği, kırsaldaki 80 kadına istihdam kapısı oldu.

İlhami Erkılıç  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Erzurum'da 11 yılda devletin kırsaldaki desteğiyle 80 kadın işletmeci oldu Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Devletin kentte et, süt, kanatlı hayvan, yumurta tavukçuluğu, mantar üretimi ve arıcılık gibi tarımsal faaliyetlerden konaklama ile yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda 11 yılda sağladığı hibe desteğiyle, 80 kadın işletme sahibi olarak istihdama katkı sağladı.

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, 15 Ekim Kırsalda Yaşayan Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 2013'ten bugüne çok sayıda tarımsal faaliyet ve kırsal kalkınma alanında kadınlara hibe desteği sunulduğunu söyledi.

Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik hemen hemen her alanda hibe desteği verdiklerini ifade eden Kılıç, "Erzurum TKDK olarak 2013 yılından itibaren 80 kadın yatırımcımıza, çiftçimize destek verdik. Bu yatırımların tamamı, üretim tesisi ve makine ekipmanlarını içeriyor. Kadınlarımıza genel olarak yüzde 65 ve 70 civarında destekleme sağlıyoruz, bu destekler hibe olduğu için tamamen karşılıksız. Koordinatörlük olarak bugüne kadar kadın yatırımcımıza verdiğimiz hibe, 500 milyon lirayı aşmış durumda." dedi.

Kırsalda projesi olan kadına, destek devletten

Kılıç, kurumun temel politikalarından birinin de kırsalda kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirterek, kadınlar ve gençleri kırsal sürdürülebilirliğin itici gücü olarak gördüklerini kaydetti.

Bundan dolayı kadın ve gençlere genelde ek puanlar vererek proje ve yatırımlarının öne çıkmalarını sağladıklarını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"İlimizdeki tüm kadın çiftçi ve kadın yatırımcılarımızın bir projesi, yatırım düşüncesi varsa önce kurumumuza gelerek bilgi almasını ve IPARD programı kapsamında alabilecekleri bir destek veya hibe varsa araştırmalarını tavsiye ediyorum. Şehrimiz daha çok hayvancılıkla anılan şehir, dolayısıyla biz et ve süt, küçükbaş hayvancılığa teşvik veriyoruz. Bu kapsamda proje hazırlamak isteyenler varsa başta kadın çiftçilere destek verebiliyor, onlara ek puanlar verip projelerinin öne geçmesini sağlıyoruz. "

Kılıç, TKDK'nin dağıttığı hibelerle vatandaşın kırsalda ikametine ve üretiminin sürdürülebilirliğine direkt etki edildiğini dile getirdi.

Hibe programlarına danışman firma aracılığıyla hazırlanan projelerle de başvurulabileceğini aktaran Kılıç, "Arıcılık, kırsal turizm, kırsalda yenilebilir enerji yatırımı, otel, pastane ya da yeme içme gibi yatırımları destekliyoruz. Bu bakımdan kadınların başvuru yapmaları onların avantajına olacaktır. Çünkü kırsalda kadını tuttuğumuz zaman aslında kırsalda sürdürülebilirliği daha rahat sağlayabiliyoruz." diye konuştu.

