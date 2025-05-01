Sağanak bazı illerde yaşamı olumsuz etkiledi
Bazı illerde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerleri ile caddeleri su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Ankara
Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı.
Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.
Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine tren seferlerinin aksadığı öğrenildi.
Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Kütahya
Öte yandan Kütahya'da da etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
İl merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl, Yunus Emre, Yenidoğan ve Cumhuriyet mahallelerinde binaların zemin katlarında su baskınlarına yol açtı.
Yağış nedeniyle şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.
Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.
Trafik ekipleri, sel nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklardaki trafik lambaları ile yön tabelaları devrildi.
İlçede bazı evlerin ve binaların çatısı uçtu.
Arıcak ilçesinde de bir evin çatısı fırtınanın etkisiyle zarar gördü.
Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
Kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.
Sağanağın ardından Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde bazı bahçelerde su birikintisi oluştu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri çalışma yaptı.
Köy sakinlerinden Satiye Koç AA muhabirine, sağanağın ardından derenin taştığını ve su basan ekili bahçelerin de zarar gördüğünü belirterek, zararının karşılanmasını istedi.
Ovacık, Eskipazar ve Eflani ilçelerinde de dolu etkili oldu.
Yağışın ardından ise gökkuşağı ortaya çıktı.
Meteoroloji yetkilileri sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Çankırı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Kapaklı ve Karamürsel köylerinde öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Bazı tarım arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.
Bölgedeki çeltik tarlalarında zarar oluştuğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.