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Dünya

Yunanistan'da sel tehlikesi nedeniyle bazı yerleşim birimleri boşaltıldı

Yunanistan'ın Pirgos şehrinde sel tehlikesi nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Yunanistan'da sel tehlikesi nedeniyle bazı yerleşim birimleri boşaltıldı Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Gümülcine

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Pirgos Belediye Başkanı Panayotis Antonakopulos'un talebi üzerine, bazı bölgelerde yaşayanların sel tehlikesine karşı tedbir amacıyla evlerinden uzaklaştıkları kaydedildi.

Özellikle deniz ve nehir yakınlarındaki yerleşim birimlerinin tehlikede olduğuna dikkati çekilen haberlerde, meteoroloji uzmanlarının Ciaran Fırtınası'nın bu akşamdan itibaren Yunanistan'da etkili olacağı uyarısı hatırlatıldı.

Atina Ulusal Gözlemevinin verilerine göre, bu akşamdan itibaren Kuzey İyonya Adaları'nda başlayacak kuvvetli yağmur ve fırtınanın Epirus ve Batı Makedonya'ya kadar yayılacağı tahmin ediliyor.

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