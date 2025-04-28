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Dünya

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda orman yangını çıktı

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nın Agios Leon bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda orman yangını çıktı

Gümülcine

Yunan basınında yer alan haberlerde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının yayılması üzerine itfaiye ekiplerinin alarma geçtiği belirtildi.

Yangına müdahale için 26 itfaiyeci, 9 itfaiye aracı, 2 uçak ve bir helikopterin bölgede görevlendirildiği, şiddetli rüzgarların çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.

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