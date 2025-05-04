Bakan Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."
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CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 4, 2025
Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil…