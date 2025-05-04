Dolar
38.58
Euro
43.58
Altın
3,241.55
ETH/USDT
1,826.40
BTC/USDT
95,457.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Bakan Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı, Türkiye demokrasisine karşı yapılmıştır
Göç İdaresinden, "geçici barınma merkezinde çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özel'den yumruklu saldırıya ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özel'e yumruklu saldırı

Trafik denetimlerinde, izinsiz "çakar" kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı

Trafik denetimlerinde, izinsiz "çakar" kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı
Esenyurt'ta tehlikeli araç kullanan servis sürücüleri yakalandı

Esenyurt'ta tehlikeli araç kullanan servis sürücüleri yakalandı
Bakan Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 4 kişinin yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Bakan Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 4 kişinin yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet