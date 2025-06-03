Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrinde deniz yolu taşımacılığının durdurulduğu bildirildi.
Moskova
Sivastopol'ün Yol ve Ulaşım Altyapısı Geliştirme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Deniz yolu taşımacılığı durduruldu." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, alınan kararın nedenine yer verilmedi.
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