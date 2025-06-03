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Dünya

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrinde deniz yolu taşımacılığının durdurulduğu bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu

Moskova

Sivastopol'ün Yol ve Ulaşım Altyapısı Geliştirme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Deniz yolu taşımacılığı durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, alınan kararın nedenine yer verilmedi.

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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), bugün Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Ukrayna ordusu, Kırım Köprüsü'ne yönelik 2022 ve 2023'te de saldırılar düzenlemişti.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan Kırım Köprüsü (Kerç Köprüsü), stratejik önemiyle biliniyor.

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