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İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in sosyal medya paylaşımına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Siz istediğiniz kadar laf cambazlığıyla 'üstünlük' oyununuza devam edebilirsiniz. Biz de milletimizle el ele Türkiye Yüzyılı yolunda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in sosyal medya paylaşımına tepki

Ankara

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in X'ten yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, "Sayın Özel… Tarihi boyunca milletle çatışma halinde olan bir partinin genel başkanı olarak, 23 yıldır girdiği her seçimde ezici çoğunlukla milletimizin desteğini alan Cumhurbaşkanımız için 'millete savaş açtın' demeseydiniz keşke. Gülünç olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

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İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunanlar dahi bir bir suçlarını itiraf ederken, sizin hala bu soruşturmalar üzerinden ahlaki üstünlük sahibi olduğunuzu iddia etmeniz de bir o kadar acınası. Partinizin kurultayında gündeme gelen şaibeleri, yine partinizin kendi içinden isimler şikayet ederken, içinde bulunduğunuz psikolojik harbi ve kaotik durumu da 'psikolojik üstünlük' söylemleriyle örtme çabanız, ne yazık ki beyhude. Milletimiz sizin ne vaziyette olduğunuzu, neleri savunup nelere savaş açtığınızı gayet iyi görüyor ve biliyor. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor. Siz istediğiniz kadar laf cambazlığıyla 'üstünlük' oyununuza devam edebilirsiniz. Biz de milletimizle el ele Türkiye Yüzyılı yolunda yürümeye devam edeceğiz."

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