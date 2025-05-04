Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk esnafın yardımıyla kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk, esnafın yardımıyla yara almadan kurtuldu.
Adana
Ceyhan Belediyesi sınırları içerisindeki Ulus Mahallesi'nde 2 çocuk oyun oynadıkları sırada, sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.
Olayı gören esnafın müdahalesiyle sahipsiz köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.
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Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, sahipsiz köpeklerin kovaladığı çocuklardan birinin araçların arasına kaçtığı ve köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine esnafın çocuğu kurtardığı anlar yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.