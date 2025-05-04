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Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk esnafın yardımıyla kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk, esnafın yardımıyla yara almadan kurtuldu.

Yusuf Tunur  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk esnafın yardımıyla kurtarıldı

Adana

Ceyhan Belediyesi sınırları içerisindeki Ulus Mahallesi'nde 2 çocuk oyun oynadıkları sırada, sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.

Olayı gören esnafın müdahalesiyle sahipsiz köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

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Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, sahipsiz köpeklerin kovaladığı çocuklardan birinin araçların arasına kaçtığı ve köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine esnafın çocuğu kurtardığı anlar yer alıyor.

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