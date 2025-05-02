Ankara'da itfaiye aracının sel sularına kapılması görüntülendi
Yağışın etkili olduğu Ankara'nın Ayaş ilçesinde seyir halindeki itfaiye aracı sel sularına kapıldı.
Ankara
M.K idaresindeki Ayaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait itfaiye aracı, temizlik amacıyla ilçeye 30 kilometre mesafedeki Gençali Mahallesi'nde seyir halindeyken su seviyesinin yükseldiği kanala düştü.
M.K, kanaldaki sel sularına kapılan araçtan son anda çıkarak kurtuldu.
Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı