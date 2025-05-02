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Ankara'da itfaiye aracının sel sularına kapılması görüntülendi

Yağışın etkili olduğu Ankara'nın Ayaş ilçesinde seyir halindeki itfaiye aracı sel sularına kapıldı.

Selim Sır  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Ankara'da itfaiye aracının sel sularına kapılması görüntülendi

Ankara

M.K idaresindeki Ayaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait itfaiye aracı, temizlik amacıyla ilçeye 30 kilometre mesafedeki Gençali Mahallesi'nde seyir halindeyken su seviyesinin yükseldiği kanala düştü.

M.K, kanaldaki sel sularına kapılan araçtan son anda çıkarak kurtuldu.

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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