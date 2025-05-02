Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.
Mersin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen A.P'nin, pasaport sorgulamasında Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Şüphelinin ayrıca Elazığ'da "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla tehdit" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.