Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,802.40
BTC/USDT
94,591.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ağrı'da sağanak nedeniyle Badişan Deresi taştı

Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı evler ve tarım arazileri sularla kaplandı.

Abdullah Söylemez  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Ağrı'da sağanak nedeniyle Badişan Deresi taştı

Ağrı

Patnos ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Badişan Deresi taştı. Sel suları bazı evlerin bahçeleri ile tarım arazilerine aktı.

Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, iş makineleri​​​​​​​yle tıkanan mazgalları açmak, suyun yönünü değiştirmek ve taşkın riskine karşı kritik noktalarda önleyici müdahalelerde bulunmak üzere çalışma başlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İl merkezine bağlı Sarıca köyünde de sağanak nedeniyle köy yolunun 3 noktasında kayma yaşandı. AFAD ekipleri köyde incelemelerde bulundu.

Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde ise bir ev hasar gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerinde denetimi güçlendirecek düzenlemeye gidildi
Türkiye ve dünya gündemi
"Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 zanlı daha yakalandı
Ağrı'da sağanak nedeniyle Badişan Deresi taştı

Benzer haberler

Ağrı'da sağanak nedeniyle Badişan Deresi taştı

Ağrı'da sağanak nedeniyle Badişan Deresi taştı

Kars'ta kar ve sağanak etkili oldu

Toprak kayması ve selden zarar gören köylere yardım için mesai yapıyorlar

Ağrı'da Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazilerini su bastı

Ağrı'da Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazilerini su bastı
Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Konya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Konya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet