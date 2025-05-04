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Sivas'ta dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Sivas'ın merkeze bağlı Yanalak köyünde dün etkili olan dolu ve sağanak tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Serhat Zafer  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Sivas'ta dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Sivas

Yağış nedeniyle köyün ortasından geçen dere taştı. Sel suları bölgedeki tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Muhtar Kazım Demirel, sağanak ve dolunun tarım arazilerinde zarara yol açtığını ifade etti.

Demirel, köyden geçen derenin ıslah edilmesi gerektiğini belirtti.

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Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de köyde hasar tespit çalışması başlattı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere ve Meteoroloji radarlarından alınan verilere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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