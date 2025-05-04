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Fatih Camisi'nde 81 hafız için icazet töreni yapıldı

İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Ali Osman Kaya  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Fatih Camisi'nde 81 hafız için icazet töreni yapıldı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Fatih Müftülüğünce Fatih Camisi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, konuşmasında, Fatih Müftülüğüne bağlı Tercüman Yunus Erkek Kur'an Kursu'ndaki 81 hafızın icazet merasimini gerçekleştirmenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunu dile getiren Kaan, "Nazil olduğu andan bugüne kadar usulüyle Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmeyi, ezberlemeyi kendilerine bir şeref biçen Müslümanlar arasında bu amel, ibadet büyük bir ilgiye mazhar olmuştur. Şüphesiz buna Kur'an'ın lafzi özelliklerinin, manevi güzelliklerinin, fonetiğinin, retoriğinin katkısı vardır." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere, hafızlık belgeleri verildi.

Törene, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Avcılar Müftüsü Mehmet Özcan, İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Muhammet Emin Kılıç ile hafızların aileleri de katıldı.

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