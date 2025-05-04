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Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Fatma Nur Candan  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen yağışların ilk saatlerden itibaren, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'ın güneyinde, öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Ayrıca yapılan bir açıklamada ise 3 saatlik periyotta Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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