Gündem

Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Fatma Nur Candan  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Kaş ve Kumluca arasında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen denizdeki fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


