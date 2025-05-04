Dolar
38.58
Euro
43.58
Altın
3,241.55
ETH/USDT
1,826.40
BTC/USDT
95,457.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gökçe Karaköse  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı' şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı, Türkiye demokrasisine karşı yapılmıştır
Göç İdaresinden, "geçici barınma merkezinde çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Benzer haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı, Türkiye demokrasisine karşı yapılmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST KKTC'de AA standını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özel'den yumruklu saldırıya ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özel'den yumruklu saldırıya ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran kişiyle ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran kişiyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in İletişim Başkanlığına yönelik açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in İletişim Başkanlığına yönelik açıklamalarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet