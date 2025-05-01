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Mardin'de kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Mardin'de gök gürültülü ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Mardin'de kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Mardin ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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