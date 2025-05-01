Mardin'de kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Mardin'de gök gürültülü ve kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Mardin ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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