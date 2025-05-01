Bazı illerde fırtına ve toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara
Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik hatlarında hasar oluştu.
Kentte saat 15.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek şiddetini artırdı.
Toz taşınımının da görüldüğü kentte, kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
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Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki bir sitenin çatısı ve bacası caddeye uçtu.
Bir süre aksayan trafik akışı, zabıta ekiplerince çatının refüje kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Mahabat Bulvarı ve Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki bazı ağaçlar da yola devrildi.
Öte yandan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta fırtına nedeniyle elektrik telleri hasar gördü, bazı fabrikalarda enerji kesintisi oluştu.
Ekiplerin elektrik hatlarının onarımı için çalışmaları sürüyor.
Tunceli'de şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi
Kent genelinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile Nazımiye ve Mazgirt ilçelerindeki bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.
İhbar üzerine bölgelere giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışın, bazı olumsuzluklara sebep olduğu belirtildi.
Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saatteki hızı Tunceli merkezde 72, Pülümür'de 80, Nazımiye'de 108, Mazgirt'te 75, Hozat'ta 63 ve Çemişgezek'te 59 kilometreye ulaşan fırtına sonucu 21 çatı uçması, 2 hayvan barınağında hasar, 1 mahsur kalma ve 1 baz istasyonu direğinin devrilmesi ihbarı alınmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan tüm ihbarlara emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimizce hızlı şekilde müdahale edilmiş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır."
Mardin'de fırtına ve toz taşınımı etkili oldu
Kentte öğleden sonra başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.
Toz taşınımı, il merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde de etkili oldu.
Bölgede zaman zaman etkisini gösteren sağanak, toz taşınımı nedeniyle çamura dönüştü.
Kızıltepe ilçesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısında bulunan metal gölgeliğin bir bölümü yerinden çıkarak aşağı doğru sarktı.
İlçenin Tepebaşı Mahallesi'nde ise bir çatıdan uçan saç parçası ağaçların üzerine düştü.
Derik ilçesinin Koçyiğit Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı direği devrildi, bir ahırın çatısı uçtu.
Nusaybin ilçesinin 8 Mart Mahallesi'nde ise bir ağaç devrildi.
Söz konusu bölgelerde güvenlik önlemleri alan ekipler, hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.
Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü.
Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden neredeyse görünmez hale geldi, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, "Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Bingöl'de şiddetli rüzgar binaların çatısını uçurdu
Kent genelinde öğle saatlerinden itibaren başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Simani Mahallesi'nde Halı Yıkamacılar Sitesi'ndeki iş yerleri ile Kültür ve İçmeler mahallelerindeki birçok binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.
Kültür Mahallesi'nde uçan çatı sacı, bir çocuğun üzerine düştü.
Çocuğun hafif sıyrıklarla atlattığı olay anını, bir bina sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kent merkezi ile Kiğı ilçesinde uçan çatı parçalarının isabet ettiği bazı otomobiller zarar gördü.
Yedisu ilçesinde de askeri lojman, TOKİ ile bir okul binasının çatısında hasar oluştu.
Solhan ilçesindeki bazı seralar ise şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldı.
Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle şu ana kadar vatandaşların sağlığıyla ilgili olumsuz bir durumun kendilerine ulaşmadığını belirtti.
AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları için sahaya indiğini aktaran Usta, "Gelecek ihbar ve talepler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerdir. Olumsuz koşullar gün içinde ve yarın da devam edecek olup, dikkatli ve duyarlı olunması konusunda siz kıymetli hemşerilerimizi bir kez daha uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Halı Yıkamacılar Sitesi'nde bir firma sahibi Ahmet Bolluk ise AA muhabirine, şiddetli rüzgarın ardından iş yerlerinin neredeyse tamamının çatısının uçtuğunu söyledi.
Çok mağdur durumda olduklarını vurgulayan Bolluk, "Bir an önce yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.
Esnaf Ahmet Alka da bir binanın teras çatısının komple iş yerinin önüne düştüğünü anlatarak, "Gördüğümde şok oldum. Şu an çok mağduruz. Allah'tan o sırada iş yerinin önünde insanlar yoktu. Birinin üzerine düşseydi, çok daha kötü olurdu." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.