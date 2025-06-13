Kars'ta polen yoğunluğu oluştu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yoğun polen fırtınası meydana geldi.
Kars
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, ağaçların ürettiği polenler bölgede etkili olan rüzgar ile geniş alanlara taşınıyor.
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Sarıçam ağaçlarının yoğun olduğu 2 bin 500 rakımlı Soğanlı ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe ormanlarında oluşan polen fırtınası görüntülendi.
Etkili olan polenler yer yer görüş mesafesini de düşürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.