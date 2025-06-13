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Kars'ta polen yoğunluğu oluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yoğun polen fırtınası meydana geldi.

Hüseyin Demirci  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Kars'ta polen yoğunluğu oluştu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, ağaçların ürettiği polenler bölgede etkili olan rüzgar ile geniş alanlara taşınıyor.

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Sarıçam ağaçlarının yoğun olduğu 2 bin 500 rakımlı Soğanlı ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe ormanlarında oluşan polen fırtınası görüntülendi.

Etkili olan polenler yer yer görüş mesafesini de düşürüyor.

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