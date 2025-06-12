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Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran'a ilk derece mahkemesince verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine kararın bozulması talebiyle Yargıtaya başvuruldu.

Aziz Aslan  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu

Diyarbakır

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran'a ilk derece mahkemesince "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine kararın bozulması talebiyle Yargıtaya başvuruldu.

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin istinaf başvurularının incelenerek kararın hukuka uygun bulunduğu hatırlatıldı.

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Yargıtaya gönderilmek üzere 1. Ceza Dairesine sunulan temyiz dilekçesinde şu değerlendirmede bulunuldu:

"Müvekkilim hakkındaki mahkumiyet kararı ve istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin hükmün usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ediyorum. Kararın hukuka, usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını, temyiz başvurumuzun kabulü ile hükmün bozulmasını, dosyadaki mevcut delil durumu, olayın oluş şekli, sanık anne yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren delil bulunmadığı gözetilerek müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum."

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin 4 sanık için verdiği hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulmuştu. 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

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