Dolar
38.59
Euro
43.67
Altın
3,240.71
ETH/USDT
1,847.60
BTC/USDT
97,017.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı yarın gece kapalı olacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece metro hizmeti verilemeyeceği bildirildi.

İrem Demir  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı yarın gece kapalı olacak Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün emniyet şeridinde ilerlediği anlar kamerada
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı yarın gece kapalı olacak
1 Mayıs'taki izinsiz gösterilerde 418 kişi gözaltına alındı
"Yaren" leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı
Tuzla'da park halindeyken freni boşalan kamyonun araçlara çarpma anı kamerada

Benzer haberler

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı yarın gece kapalı olacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı yarın gece kapalı olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet