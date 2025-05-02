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1 Mayıs'taki izinsiz gösterilerde 418 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan izinsiz gösterilerde 418 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
1 Mayıs'taki izinsiz gösterilerde 418 kişi gözaltına alındı

Ankara

EGM'nin açıklamasına göre, yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izin alınarak yapılan kutlamalar olaysız şekilde gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri düzenlemek isteyen gruplara müsaade etmedi.

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İzinsiz gösteri yapmak isteyen 418 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 374'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen 36 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Terör suçu kapsamında operasyon firarisi olarak yakalanan 8 kişinin ise adli işlemleri sürüyor.


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