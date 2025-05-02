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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün emniyet şeridinde ilerlediği anlar kamerada

Gaziosmanpaşa'da bir İETT otobüsünün yoğun trafikte emniyet şeridinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Büşra Uğur, Ali Cevahir Aktürk  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün emniyet şeridinde ilerlediği anlar kamerada

İstanbul

Mevlana Mahallesi TEM Otoyolu bağlantısında emniyet şeridinden ilerleyen İETT otobüsü, arkasından gelen motosiklet sürücüsü tarafından kayda alındı.

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Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, İETT otobüsünün yoğun trafikte emniyet şeridinden ilerlediği anlar yer aldı.

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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün emniyet şeridinde ilerlediği anlar kamerada
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