Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün emniyet şeridinde ilerlediği anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da bir İETT otobüsünün yoğun trafikte emniyet şeridinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Mevlana Mahallesi TEM Otoyolu bağlantısında emniyet şeridinden ilerleyen İETT otobüsü, arkasından gelen motosiklet sürücüsü tarafından kayda alındı.
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Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, İETT otobüsünün yoğun trafikte emniyet şeridinden ilerlediği anlar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.