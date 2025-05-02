Dolar
38.57
Euro
43.66
Altın
3,230.96
ETH/USDT
1,845.90
BTC/USDT
97,047.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Yaren" leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı.

Semih Şahin  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
"Yaren" leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı

Bursa

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ile tanınan Yaren, 14'üncü yılında da kilometrelerce mesafe kat edip Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına yerleşti.

Tekrar göl manzaralı yuvasına gelen Yaren'in 2 yavrusu yumurtadan çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in yavrularının dünyaya geldiğini, "Henüz poz vermeseler de ilk yavrumuz bugün yumurtadan çıkmış. Yayını izleyenlere kısa bir süre görünüp yine yuvanın içine saklanmış." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yaren" leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı
Tuzla'da park halindeyken freni boşalan kamyonun araçlara çarpma anı kamerada
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
Ankara'da itfaiye aracının sel sularına kapılması görüntülendi
İstanbul'da borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturmasında 12 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

"Yaren" leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı

"Yaren" leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı

TOFAŞ, play-off'a saha avantajıyla girmenin peşinde

Yerli üretimle maliyeti düşen sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması çağrısı

Bursa'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yabancı uzmanlardan tam not aldı

Bursa'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yabancı uzmanlardan tam not aldı
İmam hatip öğrencileri Gazze için 6 dilde konser verecek

İmam hatip öğrencileri Gazze için 6 dilde konser verecek
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet