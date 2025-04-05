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Yaşam, insana dair

Motosikletiyle Anadolu'yu gezen ressam, Adem amca ile Yaren leyleği resmetti

Memleketi Mersin'den temmuz ayında "Anadolu ressamının Anadolu yolculuğu" sloganıyla yola çıkan resim öğretmeni Yusuf Aydın, hikayesiyle herkesin gönlünde taht kuran Adem amca ile Yaren leyleği resmetti.

Semih Şahin  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Motosikletiyle Anadolu'yu gezen ressam, Adem amca ile Yaren leyleği resmetti Fotoğraf: Semih Şahin/AA

Bursa

Mersin'de yaşayan resim öğretmeni Yusuf Aydın, 26 Temmuz'da 125 cc motosikletiyle Anadolu'nun saklı güzelliklerini resmetmek için yola çıktı.

"Anadolu ressamının Anadolu yolculuğu" sloganıyla gerçekleştirdiği yolculuğuna Toros Dağları'ndan rotasıyla start veren Aydın; Akdeniz, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki farklı illeri gezip tarihi, doğal güzellikleri ve insan hikayelerini resmetmeye başladı.

Kimi zaman geceleri çadırda geçiren, kimi zaman ise yöre halkının evine misafir olan Yusuf Aydın, bugüne kadar yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti. Aydın, Trabzon'da Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Küçük Ayasofya Camisi gibi çizimlerinin ardından Bursa'ya geldi.

Aydın, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç köyüne gelerek kurdukları dostluk hikayesiyle tanınan Adem Yılmaz ile Yaren leyleği kara kalem çalışmayla kağıda aktardı.

Yusuf Aydın, AA muhabirine, tutku dolu yolculuğun hayalini küçük yaşlarda kurmaya başladığını dile getirdi.

Anadolu'nun saklı güzelliklerini resmedip dünya turuyla serüveni devam ettireceğini belirten Aydın, şunları söyledi:

"Hayalini kurduğumuz, filmlerde gördüğümüz yolculuk daha sonra nasip olursa dünya turuna dönüşecek. 'Anadolu ressamının Anadolu yolculuğu' sloganı kafamda, dağlarda gezdiğim yolculukta canlanıyordu. Dünya turuna çıkıp belki Balkanlar'a gideceğiz. Balkanlar'da da bizim için çok değerli yapılar, insanlar var. Oraları çizeceğiz. Belki Orta Asya'da eski Türkleri çizeceğiz. Oradaki yaşam biçimlerini gözlemleyip onları çizeceğiz. Bu yolculuk sürekli olacak."

Aydın, internetteki kişisel sayfası üzerinden haftanın 3 günü verdiği özel resim dersleriyle yolculuğunun maliyetini çıkardığını belirterek zorluklara rağmen bu yolculuğu sürdüreceğini ifade etti.

"Adem amca ve Yaren leylek dostluğun önemli sembollerinden oldu"

Adem amca ve Yaren leyleğin hikayesini resmetmek için rotasını Trabzon'dan Bursa'ya çevirdiğini belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Adem amca ve Yaren leylek açıkçası insanlığa örnek teşkil edebilecek bir dostluğun hikayesi. Çünkü insan olarak hepimiz sevmekten yana biraz zoraki hareketler halindeyiz. Oysaki bir leylek bile 14 yıl boyunca bir yere gelebiliyorsa, bir insanı sevebiliyorsa, bence herkes birbirini sevebilir. Nefret etmek için nedenler aramak yerine sevmek için sebepler aramak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Adem amca ve Yaren leylek açıkçası dostluğun önemli sembollerinden biri oldu."

Hayatı filmlere konu olan Adem Amca ile Yaren Leylek hikayesini resmetmek için iki gününü ayırdığını belirten Aydın, "Motosikletimle 10 bin kilometre yol yaparak Adem amca ve Yaren leyleğin yanına geldim. Onların hikayeleri filmlere, romanlara, kısa filmlere, çocuk kitaplarına konu olduğun için buna kayıtsız kalamazdım. Trabzon'dan yola çıkıp Bursa'ya döndüm ve onları çok güzel bir şekilde resmetmeye çalıştım." diye konuştu.

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