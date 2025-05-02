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Bazı illerde sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Erzurum'un karlı zirvelerinde sis, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Ekip  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Bazı illerde sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Kahramanmaraş/Erzurum/Malatya

Kahramanmaraş'ın Afşin, Nurhak ve Onikişubat ilçelerinin yüksek kesimlerine sağanak ve dolu yağdı.

Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin beyaz bir örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikintiler oluşturdu.

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Belediye ekipleri, yağışın ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.


Fotoğraf: Deniz Doğan/AA

Gaziantep'in Araban ilçesinde de sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Dolu, kırsal Elif, Hisar, Hasanoğlu ile Sarıtepe mahallelerindeki tarım arazilerine zarar verdi.

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı kod" uyarısı yaptığı kentte başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yerlerde su baskınları meydana geldi.

Yağış nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı şehirde kimi vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşadı.


Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Ekipler, baskınlara karşı çalışma başlattı.

Zirvesi karla kaplı Palandöken Dağı'nda da sis etkili oldu.

Malatya

Öğle saatlerinde kent merkezinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.


Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya-Elazığ kara yolunun Çöşnük Kavşağı ile Çamurlu TOKİ yol ayrımında oluşan​​​​​​​ su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi.

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi ve Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki konteynerlerde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini su basmaması için mazgalları temizlemeye çalıştı.

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