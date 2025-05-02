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Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abdullah Sarica  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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