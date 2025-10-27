Dolar
41.93
Euro
48.86
Altın
3,993.43
ETH/USDT
4,190.20
BTC/USDT
115,296.00
BIST 100
10,853.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Papa 14. Leo'nun Türkiye ve Lübnan seyahatlerinin programı belli oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 27-30 Kasım'da Türkiye'ye, 30 Kasım - 2 Aralık'ta da Lübnan'a yapacağı resmi ziyaretlerinin programı belli oldu.

Barış Seçkin  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Papa 14. Leo'nun Türkiye ve Lübnan seyahatlerinin programı belli oldu

Vatikan

Mayıs ayında Katolik Kilisesi'nin yeni ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo'nun ilk dış gezisini gerçekleştireceği Türkiye ile Lübnan'daki programın detayları Vatikan Basın Ofisi tarafından paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı programa göre, Papa 27 Kasım'da ilk olarak başkent Ankara'da resmi temaslarda bulunacak ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek.

Papa, 28 Kasım'da İstanbul'dan İznik'e giderek; Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenlerine katılacak.

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da ise Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek ardından da İstanbul'daki Hristiyan topluluklarla bir araya gelecek. Papa'nın aynı gün Volkswagen Arena'da bir de ayin yönetmesi bekleniyor.

30 Kasım'da İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek olan Papa 14. Leo, bu ülkedeki resmi ve dini otoritelerle bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Beyrut ziyaretinin son gününde bir hastaneyi ziyaret edecek ardından 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'na gidecek.

Papa'nın 2 Aralık akşam saatlerinde Beyrut'taki temaslarını tamamlayarak, Roma'ya dönmesi öngörülüyor.

Papa'nın Türkiye ziyareti bir süredir gündemdeydi

Papa'nın Türkiye ziyareti, ilk olarak 21 Nisan'da hayatını kaybeden önceki Papa Franciscus'un Haziran 2024'te yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.

Önceki Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 2025'te 1700. yılı olması dolayısıyla Türkiye’ye gitme isteğini dile getirmişti.

Papa Franciscus'un bu ziyareti yapmasının planlandığı Mayıs 2025'ten önce 21 Nisan'da vefatının ardından gözler, bir sonraki Papa’nın bu konuda alacağı karara çevrilmişti.

Papa Franciscus'un ardından Katolik Kilisesi'nin 267'nci ve yeni Papası olarak 8 Mayıs'ta seçilen Papa 14. Leo da 12 Mayıs'ta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, selefinin İznik'e gitmeyi istediğinin hatırlatılması üzerine "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını vermişti.

Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyaret edecek 5. Papa olacak

Papa 14. Leo, kasım ayı sonunda yapacağı ziyaretle Türkiye'ye gelen 5. Papa olacak.

Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i resmi törenle karşıladı
İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı
Sıfır Atık Vakfının, "İstanbul Deklarasyonu" kamuoyuna duyuruldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Yasa dışı bahis soruşturması derinleştirilerek sürdürülecek

Benzer haberler

İşkodra Kurşunlu Camisi, Türkiye'nin yaptığı restorasyon ve altyapı çalışması sayesinde selden etkilenmedi

İşkodra Kurşunlu Camisi, Türkiye'nin yaptığı restorasyon ve altyapı çalışması sayesinde selden etkilenmedi

Papa 14. Leo'nun Türkiye ve Lübnan seyahatlerinin programı belli oldu

Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücüye 8 yıla kadar hapis talebi

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı
AYM "geçersiz imza" nedeniyle evliliğin yok hükmünde kabul edilmesini hak ihlali saydı

AYM "geçersiz imza" nedeniyle evliliğin yok hükmünde kabul edilmesini hak ihlali saydı
Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek

Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet