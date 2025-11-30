Dolar
Spor, Basketbol

A Milli Basketbol Takımı, İsviçre'yi 85-60 yendi

A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'yi 85-60 yendi.

Emre Doğan  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
A Milli Basketbol Takımı, İsviçre'yi 85-60 yendi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

Fribourg

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım grupta 2'de 2 yaparken, İsviçre ise ikinci yenilgisini yaşadı.

A Milli Takım, karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını 8-7 önde geçti. Savunmasını sertleştirerek İsviçre'ye kolay sayı imkanı tanımayan ay-yıldızlılar, Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic'in kaydettiği basketlerle 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 9-19. Türkiye, Tarık'ın 10 sayı bulduğu ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

Tempolu geçen ikinci çeyrekte İsviçre'ye 8 sayı şansı tanıyan ve dış atışlardan üst üste bulduğu isabetlerle farkı açan milli takım, soyunma odasına 41-25 üstün gitti.

Üçüncü periyotta oyundan düşen İsviçre karşısında kontrolü iyice eline geçiren A Milli Takım, pota altını etkili kullandı. Milliler, Yiğitcan Saybir'in 15 sayı ürettiği bu çeyreği 65-42 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı iyice açan Türkiye, sahadan 85-60 galip ayrıldı.

Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etti. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu.

