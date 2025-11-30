Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,037.60
BTC/USDT
91,587.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Karadeniz’de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırının "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Rusya: Karadeniz’de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz

Moskova

Zaharova, Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bu gemilerin, Gambiya bayrağı altında Novorossiysk Limanı'na doğru ilerlediğini ve 28-29 Kasım'da insansız deniz araçları (İDA) saldırısına uğradığını belirten Zaharova, Türk ortakların bu saldırılardan endişe duyduklarını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zaharova, gemilerin yanı sıra Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkati çekerek, "Kiev yönetiminin özel servisleri, Ukrayna medyasında terör eylemlerine ilişkin görüntüler paylaşarak saldırı düzenlediklerini bildirdi. Düzenlenen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde destek veren tüm tarafların eylemlerini sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların, Ukrayna'da sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimi olduğuna işaret eden Zaharova, "Kiev yönetiminin terör eylemlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri dahil Ukrayna krizine müzakere yoluyla çözüm yollarını arayanlar için bir sinyal olduğunu" vurguladı.

Sözcü Zaharova, Karadeniz'de gemilere yönelik terör saldırılarını kınama çağrısında bulunarak, "Bu, denizdeki seyrüsefere tehdit oluşturuyor." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız
Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi
Balıkesir'de Kazdağları'na mevsimin ilk karı düştü
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Rusya: Karadeniz’de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz

Rusya: Karadeniz’de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz

"KAIROS" isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Rusya'nın Moldova'da yürüttüğü iddia edilen dron faaliyetine tepki

Avustralya'da fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi trafiği durduruldu

Avustralya'da fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi trafiği durduruldu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemileriyle ilgili açıklama

Bakan Uraloğlu'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemileriyle ilgili açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet