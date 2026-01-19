Dolar
Gündem

Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı

Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Ergün Haktanıyan  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı

Kayseri

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda taşıtların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

